۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

ایست و بازرسی خمیر مقصد نهایی کامیون حامل ۵۵ کیلو مواد مخدر

بندرخمیر- جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: با هوشیاری و تلاش مأموران انتظامی شهرستان خمیر در بازرسی از یکدستگاه کامیون ۵۵ کیلو تریاک کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به شیراز به یکدستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی دقیق از آن ۵۵ کیلو تریاک که به طرز ماهرانه در کابین خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.

سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

