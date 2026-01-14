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۲۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

کامیون حامل تجهیزات رایانه‌ای قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

کامیون حامل تجهیزات رایانه‌ای قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله تجهیزات رایانه ای قاچاق از یک دستگاه کامیون در یکی از بنادر تجاری استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در یکی از گمرکات استان روز گذشته حین گشت زنی در محوطه اسکله و کنترل محموله‌های خروجی گمرک به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شده و جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از کامیون مورد نظر تعداد ۱۸۴ دستگاه موس، کیبورد و دیگر تجهیزات رایانه‌ای قاچاق کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6721450

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