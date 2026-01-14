به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در یکی از گمرکات استان روز گذشته حین گشت زنی در محوطه اسکله و کنترل محموله‌های خروجی گمرک به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شده و جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از کامیون مورد نظر تعداد ۱۸۴ دستگاه موس، کیبورد و دیگر تجهیزات رایانه‌ای قاچاق کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.