کامیون های حامل سوخت قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: مأموران انتظامی پاسگاه حسنلنگی شهرستان بندرعباس با همکاری اطلاعاتی عوامل انتظامی مستقر در ایست و بازرسی چغارزردی میناب در دو عملیات پلیسی سه دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از کامیون‌های توقیفی جمعاً ۸۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در این رابطه ۳ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش تقریبی سوخت‌های قاچاق کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۸ میلیارد ریال عنوان کرد.