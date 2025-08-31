عارف: مکانیزم ماشه تصویب شود، تصمیمات متناسب را اتخاذ می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه همواره در برابر تحریم‌ها توانستیم در چارچوب و راهبردهای مشخص حاکمیت حرکت کنیم، افزود: مکانیزم ماشه از لحاظ حقوقی و موازین بین‌المللی دارای شبهات و اشکالات فراوانی است و این سوال جدی مطرح است که آیا سه کشور اروپایی صلاحیت طرح این موضوع را دارند؟ البته در صورت اجرایی شدن مکانیزم ماشه متناسب با این اقدام تصمیمات لازم گرفته می‌شود.

وی همچنین با اشاره به سفر دکتر پزشکیان به چین برای شرکت در اجلاش شانگهای، خاطرنشان کرد: شرکت در اجلاس سران شانگهای که اجلاس مهمی است در همان مسیر و راهبرد توسعه روابط چندجانبه و مشارکت جدی در اتحادیه‌های منطقه‌ای است که در طول یک سال گذشته به دستاوردهای خوبی در این بخش رسیدیم.

عارف ادامه داد: شرکت در اجلاس شانگهای فرصت و زمینه خوبی برای دیدارهای دوجانبه با مقامات ارشد چینی فراهم می‌کند و توسعه و تحکیم روابط تهران-پکن و تقویت همکاری‌های گذشته با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی دو دولت و ملت در دستورکار دو کشور قرار دارد.

وی در ادامه درخصوص التهابات بازار ارز در روزهای اخیر تاکید کرد: در چند روز گذشته وضعیت بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است باید بانک مرکزی اعلام کند که چه عواملی برای نرخ‌های کاذب دلار که به نظر نمی‌رسد زمینه اقتصادی هم دارد تأثیرگذار است؟ البته تیم اقتصادی دولت با تدبیر لازم ثبات را به بازار ارز باز می‌گرداند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به حمله ددمنشانه و ضد انسانی رژیم متجاوز صهیونیستی به سران و مقامات یمن اشاره کرد و با تسلیت شهادت تعدادی از اعضای کابینه دولت یمن گفت: این رژیم مجعول بار دیگر ماهیت خود را نشان داد که هیچ حد و مرزی برای تجاوزات خود حتی به یک دولت قانونی قائل نیست البته ملت شجاع یمن که هزینه‌های حمایت خود در همراهی با مردم مظلوم غزه را پرداخت می‌کنند، به لطف الهی با پیروزی از این حوادث تلخ عبور خواهند کرد.