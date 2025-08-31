طباطبایی: عکس منتشره از سران شانگهای، مربوط به ضیافت غیررسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص علت عدم حضور رئیس جمهور در عکس منتشره از سران شانگهای نوشت: «درباره اجلاس شانگهای؛ یک. ملاقات دکتر پزشکیان با شیء جین پینگ از نظر زمانی عیناً مشابه بقیه رؤسای جمهور حاضر در اجلاس است. دو. اجلاس شانگهای فردا رسماً آغاز می‌شود. عکس ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیئت ایرانی بوده است. رئیس جمهور پزشکیان با دست پر از چین باز خواهد گشت.»