  1. سیاست
  2. دولت
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

طباطبایی: عکس منتشره از سران شانگهای، مربوط به ضیافت غیررسمی است

طباطبایی: عکس منتشره از سران شانگهای، مربوط به ضیافت غیررسمی است

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: اجلاس شانگهای فردا رسماً آغاز می‌شود و عکس منتشره مربوط به ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیئت ایرانی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص علت عدم حضور رئیس جمهور در عکس منتشره از سران شانگهای نوشت: «درباره اجلاس شانگهای؛ یک. ملاقات دکتر پزشکیان با شیء جین پینگ از نظر زمانی عیناً مشابه بقیه رؤسای جمهور حاضر در اجلاس است. دو. اجلاس شانگهای فردا رسماً آغاز می‌شود. عکس ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیئت ایرانی بوده است. رئیس جمهور پزشکیان با دست پر از چین باز خواهد گشت.»

کد خبر 6576171
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها