احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشور ما در حال حاضر با فشارهایی از سوی کشورهایی که در نقطه مقابل ما قرار گرفتهاند، مواجه است. این فشارها شامل تحریمهایی میشود که در گذشته تعلیق شده بودند. متأسفانه ایران سالهاست که به ناحق در لیست کشورهای تحت نظارت FATF قرار گرفته است، اگرچه تلاشهای مستمری برای حذف این برچسب نادرست از پیشانی کشورمان در جریان است.
وی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت این است که توصیههای FATF عمدتاً بر تحریمهای سازمان ملل متحد علیه کشورها تمرکز دارد و تحریمهای یکجانبه کشورها علیه یکدیگر در این توصیهها جایگاه ویژهای ندارند. این نهاد تنها بر تحریمهایی که سازمان ملل تعریف میکند، تأکید دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی تاکید کرد: قطعاً حضور ایران در لیست سیاه FATF نقطه آسیبپذیری خواهد بود، و هرچه سریعتر از این لیست خارج شویم، به نفع کشور است؛ چرا که اقدامات تقابلی که علیه ایران تعریف شده، محدودیتهایی را ایجاد کرده و میتواند مکمل فشارهای کشورهای متخاصم باشد.
خانی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد ایران در چارچوبی کاملاً فنی و حقوقی، با رعایت تمام مسائل ملی کشور، سلسله اقداماتی را برای تبیین و ارائه عملکرد مؤثر در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجامع بینالمللی آغاز کرده است. ما در چندین نشست منطقهای، اقدامات کشورمان را ارائه کردهایم. در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ما خود مدعی هستیم که کارهای زیادی انجام داده و هزینههای بسیاری متحمل شدهایم؛ حتی شهدای بسیاری را در راه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، همچنین در راستای مبارزه با جرایم سازمانیافتهای چون قاچاق مواد مخدر، تقدیم کردهایم.
وی اضافه کرد: به ناحق نام کشورمان در لیست سیاه قرار گرفته است. خوشبختانه تصمیماتی در داخل کشور در حال اتخاذ است. جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب یک کار کاملاً کارشناسی و حقوقی آغاز شده و ادامه دارد. در این جلسات، تمامی جوانب، فرصتها و تهدیدهای این چالش بررسی میشود تا تصمیماتی اتخاذ گردد که بتوانیم هم از منافع مرتبط با این چالش، که در تمام دنیا پذیرفته شده است، استفاده کنیم و هم تهدیدات آن را مدیریت نمائیم.
خانی با بیان اینکه FATF امروزه نهادی است که بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیههای آن را تأیید کرده و تقریباً تمامی کشورهای دنیا نیز توصیههای آن را به صورت قانون و مقررات داخلی درآورده و اجرا میکنند، گفت: امروز که با شما صحبت میکنم، بخش قابل توجهی از توصیههای FATF را در قوانین داخلی خود داریم و اجرا میکنیم. تنها مدیریت تعامل با این نهاد و چالشهای آن باقی مانده است تا بتوانیم از فرصتهای این چالش برای منافع ملی استفاده کرده و تهدیدات را نیز مدیریت نمائیم.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، فعال شدن مکانیزم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF، و همچنین اقدامات تقابلی تحمیل شده به اتباع ایرانی در قالب این لیست، میتواند هزینههای ما را در مدیریت تحریمهایی که با آنها مواجه هستیم یا ممکن است مواجه شویم، افزایش دهد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار کرد: خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، فارغ از بحثهای موافقین و مخالفین در فضای رسانهای، در جلسات اختصاصی خود با نگاهی کاملاً فنی و حقوقی و با رعایت مصلحت کشور (که جایگاه مجمع نیز همین است)، بند به بند مفاد و مواد کنوانسیونهای CFT و پالرمو را مورد بحث کارشناسی دقیق قرار داده است. برخی نگرانیها و تهدیدات مرتبط با این کنوانسیونها نیز مطرح و بررسی شده است.
وی ادامه داد: پس از جلسات متعدد کارشناسی، تصویب پالرمو انجام شد و ما سندی را توسط وزارت خارجه به سازمان ملل ارائه کردیم. اکنون رسماً عضو کمیسیون پالرمو هستیم و گزارش این عضویت و اقدام را نیز به FATF ارائه کردهایم و امیدواریم با نمایندگان آن مذاکراتی داشته باشیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اذعان داشت: کنوانسیون CFT نیز در حین بحث و بررسیهای کارشناسی بود که با جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور مواجه شدیم و وقفهای در بررسی این کنوانسیون در مجمع ایجاد شد.
خانی در پایان گفت: امیدواریم هرچه سریعتر جلسات مجمع در این باره تشکیل شود و کار کارشناسی مربوط به این موضوع تکمیل گردد تا تصمیم لازم توسط حاکمیت در مورد این کنوانسیون گرفته شود.
