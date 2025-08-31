  1. سیاست
  2. دولت
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

زیارت شامگاهی معاون اول رئیس‌جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

زیارت شامگاهی معاون اول رئیس‌جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

معاون اول رئیس‌جمهور در شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را زیارت کرد.

بله گزارش خبرگزاری مهر، در جریان حضور عارف در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و حجت الاسلام والمسلمین درچه‌ای، او را همراهی کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر مزار شهید سردار حسین سلامی، شهید سردار مهدی جلادتی از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در سوریه، شهید سیدمهدی موسوی محافظ شهید آیت الله سید ابراهیم رییسی، شهید وحید زمانی‌نیا محافظ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حسین امیر عبداللهیان، شهید محمدمهدی طهرانچی، شهید مسعود شانه‌ئی، مرحوم سیدعلی اکبر محتشمی پور، حجت‌الاسلام سیدتقی موسوی درچه‌ای و سیده فاطمه موسوی درچه‌ای حاضر شد و با قرائت فاتحه‌ای یاد آنها را گرامی داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه از صحن‌های در حال ساخت و تازه تأسیس و شبستان‌های مرمت و بازسازی شده حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بازدید کرد.

عارف همچنین در جریان این بازدید، با اقشار مختلف مردم حاضر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت و گو کرد.

