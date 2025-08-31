به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، بازار طلای ایران در حالی با رشد دسته‌جمعی نرخ‌ها به کار خود ادامه داد که این صعود در بستر فضای پرابهام و بلاتکلیفی شدید شکل گرفت.

از یک سو بازار جهانی طلا همچنان در منطقه سقف قیمتی خود باقی مانده و طی پنج نوبت اخیر نتوانسته بالاتر از مرز ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود. با وجود محرک‌هایی چون نظام تعرفه‌گذاری جدید، تنش‌های منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم، این فلز گران‌بها از کف ۲ هزار دلاری ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده و در آخرین روز معاملاتی (جمعه گذشته) به ۳۴۴۸.۵ دلار رسید؛ رقمی که کمتر از ۱.۵ درصد با سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلاری فاصله دارد.

دلار در مسیر سقف تاریخی

دلار غیررسمی که در پایان سال ۱۴۰۳ تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان پیشروی و با اخبار مثبت مذاکرات به زیر ۸۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود، از زمان آغاز جنگ و با نزدیک شدن به روند عملیاتی شدن «مکانیزم ماشه» بار دیگر به مسیر صعودی بازگشته است. این ارز در روز جاری حتی از مرز تاریخی ۱۰۴ هزار تومان عبور کرده و اکنون به‌شدت زیر سایه اقتضائات و تصمیمات سیاسی قرار دارد؛ به گونه‌ای که سناریوهای متعارضی از ادامه رشد تا احتمال اصلاح شدید برای بازار دلار محتمل است.

سرایت بی‌ثباتی‌ها به بازار طلای داخلی

این بی‌ثباتی ارزی همراه با ناتوانی اونس جهانی در فتح و تثبیت سقف تاریخی، به بازار داخلی طلا نیز سرایت کرده و باعث شده قیمت‌ها در فضایی آمیخته به ترس و طمع نوسان کنند.

در چنین شرایطی ریسک خرید بسیار بالا بوده و سرمایه‌گذاران باید بین شناسایی سود یا ادامه نگهداری دارایی‌های خود با سنجش دقیق ریسک تصمیم بگیرند، چرا که هم دلار و هم بهای جهانی طلا در سقف‌های حساس قرار دارند و هر دو در معرض عبور یا اصلاح کوتاه‌مدت براساس اخبار هستند.

گزارش کف بازار؛ رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها

در دادوستدهای امروز، طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۷۹ هزار و ۳۰۰ تومان (۳.۲۴ درصد) به ۸ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. طلای ۲۴ عیار نیز با رشدی مشابه، به ۱۱ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان دست یافت.

بهای مثقال طلا (آبشده) هم با رشد یک میلیون و ۲۲۶ هزار تومانی (۳.۲۹ درصد) به ۳۸ میلیون و ۵۲۱ هزار تومان صعود کرد و سقف روزانه خود را لمس کرد.

بازار سکه؛ رکوردزنی امامی در مرز یک میلیارد ریال

در بخش سکه، سکه امامی با رشد ۱.۵ میلیون تومانی (۱.۵۷ درصد) به ۹۷ میلیون تومان رسید و یک گام دیگر به مرز یک میلیارد ریالی نزدیک شد. سکه بهار آزادی نیز با افزایش ۸۷۰ هزار تومانی (۰.۹۸ درصد) ۸۹ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه با رشد ۷۰۰ هزار تومانی (۱.۳۷ درصد) در ۵۱.۷ میلیون تومان ایستاد. ربع سکه هم با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی (۱.۳۱ درصد) به ۳۱ میلیون تومان رسید که بالاترین نرخ ثبت‌شده روزانه این قطعه محسوب می‌شود.

تصمیم‌گیری در شیب تند بازار

مجموعه شرایط جهانی و داخلی، از سقف‌های حساس اونس و دلار تا مبهم بودن فضای سیاسی و اقتصادی، بازار طلا را به نقطه تصمیم‌گیری حساس رسانده است. فعالان باتجربه، اکنون بیش از هر زمان دیگری بر لزوم مدیریت هیجانات و رعایت احتیاط در معاملات تأکید دارند.