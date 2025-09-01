امین ترفع رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسیرهای اتصال ایران و چین از طریق ریل اظهار کرد: از طریق سرخس و اینچهبرون به آسیای مرکزی متصل میشویم و از آن طریق نیز ایران به قزاقستان و در ادامه به چین متصل میشود.
وی افزود: علاوه بر این، مسیرهای جدیدی همچون مسیر چین - قرقیزستان در حال ساخت است که این اتصال ایران را تقویت میکند و امکان اتصال مستقیم ریلی ایران به چین را بهوجود میآورد.
احتمال ارتباط جادهای ایران و چین تا چند ماه آینده
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این ارتباطات مدتها است برقرار است، از زمانی که راهآهن سرخس و اینچه برون ساخته شد، واردات و صادرات از چین جریان داشته و همچنان ادامه دارد. در حال حاضر نیز آسیای مرکزی و چین از طریق ریل با ایران در ارتباط هستند و احتمالاً در ماههای آینده امکان برقراری ارتباط جادهای نیز فراهم خواهد شد.
ترفع با اشاره به ابتکار کمربند - راه چین تصریح کرد: ابتکار کمربند و جاده، طرحی برای توسعه مرزهای اقتصادی چین به سمت غرب است. این درهمتنیدگی که چین با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا ایجاد میکند، موجب افزایش نفوذ اقتصادی این کشور در منطقه و ارتقای امنیت اقتصادی و فاکتورهای تجاری آن خواهد شد.
وی گفت: در همین چارچوب، ما نیز میتوانیم همکاریهای مشترکی با چین داشته باشیم. بهویژه آنکه در توافق ۲۵ ساله ایران و چین، جزئیات همکاریها در حوزه حملونقل دیده شده است. این همکاری میتواند موجب شود بارهایی که از چین به سمت کشورهای دیگر ارسال میشود، بخشی از مسیر خود را از ایران عبور دهند و کشور ما با بهبود زیرساختها سهم بیشتری از این ترانزیت بینالمللی به دست آورد.
تجارت بیش از ۹۰ درصدی ایران و چین از طریق دریایی
ترفع در پایان با اشاره به تجارت دریایی با چین اظهار کرد: ارتباطات بندری و دریایی میان ایران و چین همواره برقرار بوده و چین بزرگترین شریک تجاری ما محسوب میشود. سهم مبادلات تجاری بین دو کشور از طریق حملونقل دریایی ۹۰ درصد است، تجارت جهانی نیز بهطور کلی از طریق دریا صورت میگیرد.
