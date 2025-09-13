  1. اقتصاد
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

احداث خطوط قطار سریع‌السیر با سرمایه‌گذاری چینی‌ها

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران چینی از حضور در پروژه‌های زیرساختی کشور گفت: احداث خطوط قطار سریع‌السیر می‌تواند مشکلات جاده‌ای را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از توافق‌نامه‌های راهبردی ایران و چین گفت: هنوز در دولت رگه‌هایی از نگاه اولویت‌دار به غرب وجود دارد، در حالی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده کشورهای غربی تمایلی به برقراری روابط سالم و پایدار با ایران ندارند. بنابراین، دولت باید هرچه سریع‌تر توافقات با چین را نهایی کرده و از همه ظرفیت‌های آن بهره ببرد.

وی با رد برخی انتقادها مبنی بر اینکه فناوری‌های چین دست دوم یا قدیمی هستند، افزود: چین امروز در بسیاری از عرصه‌ها صاحب دانش فنی پیشرفته است و فناوری‌های این کشور کاملاً به‌روز و متناسب با نیازهای ایران است. چین هیچ‌گاه رویکرد سلطه‌جویانه در روابط خود نداشته و مانعی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن وجود ندارد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران چینی از حضور در پروژه‌های زیرساختی کشور، تصریح کرد: در ایران تلفات جاده‌ای بالا، مصرف بالای سوخت و اتلاف وقت مردم از مشکلات جدی هستند که ضرورت توجه به توسعه خطوط ریلی و پیشرفت در این زمینه را نشان می‌دهد. احداث خطوط قطار سریع‌السیر در مسیرهای تهران - مشهد، تهران - اصفهان - شیراز و تهران - تبریز می‌تواند این مشکلات را برطرف کرده و حتی وابستگی به پروازهای داخلی را کم کند. دولت باید حتی بیش از طرف چینی برای اجرای این پروژه‌ها تعجیل داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع ترانزیت و ضرورت تکمیل کریدورهای اصلی کشور گفت: ایران ظرفیت‌های بالایی در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت دارد که توجه به آنها نتایج مثبت فراوانی به همراه دارد. به عنوان نمونه، مسیر بندر چابهار به تهران می‌تواند با همکاری و سرمایه‌گذاری چینی‌ها توسعه یابد و ضمن کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان، به ارتقای موقعیت ایران در کریدورهای منطقه‌ای کمک کند. استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه‌ها نه تنها باعث صرفه‌جویی در منابع ملی می‌شود، بلکه درآمدهای پایدار و بلندمدتی برای کشور به همراه دارد.

قادری با بیان اینکه همکاری با چین باید در حوزه‌های گسترده‌تری دنبال شود، افزود: مشارکت چین در توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز می‌تواند بخشی از نیازهای ایران را تأمین کند. متأسفانه دولت فعلی بیش از اقدام عملی و تصمیم‌گیری جدی، شعار می‌دهد، در حالی که کشور نیازمند شجاعت و جسارت در تصمیم‌گیری است.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در حوزه‌هایی که صرفه‌جویی در زمان، سوخت و هزینه‌ها را به همراه دارد، ضروری است. کشور نمی‌تواند بیش از این درگیر مشکلات مزمن مانند ناترازی انرژی بماند؛ دولت باید با استفاده از ظرفیت داخلی و کمک طرف‌های خارجی، به‌ویژه چین، تصمیمات سخت اما راهگشا بگیرد تا موانع توسعه کشور برطرف شود.

کد خبر 6588126
زهره آقاجانی

