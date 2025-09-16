امین ترفع رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای سند تفاهمنامه همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان گفت: حملونقل در ابعاد دوجانبه و ترانزیتی از مهمترین محورهای همکاری میان دو کشور است و میتواند نقش تعیینکنندهای در گسترش مبادلات اقتصادی ایفا کند.
راهاندازی قطار ماهانه اسلامآباد - تهران - استانبول
وی با بیان اینکه کریدور ریلی تهران - اسلامآباد - استانبول یکی از قدیمیترین مسیرهای فعال میان ایران و پاکستان است که سالها مورد استفاده قرار داشته اما اکنون نیازمند فعالسازی مجدد است، افزود: در جریان مذاکرات اخیر، سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه توافق کردند ترددهای منظم و هفتگی میان خود برقرار کنند؛ توافقی که نقشی کلیدی در توسعه این کریدور خواهد داشت.
ترفع با تأکید بر اهمیت بهروزرسانی خطوط ریلی مشترک ایران و پاکستان گفت: اتصال ریلی از زاهدان تا میرجاوه قدمتی نزدیک به یک قرن دارد و بر اساس بررسیهای صورتگرفته، این مسیر باید با استانداردهای جدید بازسازی و بهروزرسانی شود.
وی ادامه داد: در نشست اخیر کمیسیون مشترک دو کشور، موضوع فعالسازی دوباره ظرفیت ترانزیتی از پاکستان تا ترکیه با توان و کارایی بالاتر مطرح و مورد توافق طرفین قرار گرفت.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: هرچند حجم جابهجایی فعلی در ترانزیت ریلی محدود است، اما هفته گذشته توافق شد قطار ترانزیتی ایران و پاکستان مجدداً فعالیت خود را آغاز کند. این حرکت در مرحله نخست با حجم محدود آغاز خواهد شد ولی در ادامه و با ارتقای ظرفیت خطوط، زمینه افزایش حملونقل و کاهش هزینههای ترانزیتی فراهم میشود.
وی افزود: هماکنون بخش عمده مبادلات تجاری ایران و پاکستان از طریق حملونقل جادهای است. بر همین اساس، دو کشور توافق کردند ظرفیت پایانههای مرزی موجود افزایش یابد و پایانههای مرزی میرجاوه و ریمدان توسعه پیدا کند. همچنین مقرر شد پایانه مرزی پیشین با سرعت و توان بالاتر تجهیز و تقویت شود تا تردد زمینی نیز توسعه یابد.
ضرورت تردد روزانه ۲ هزار کامیون از مرزها برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری
ترفع با اشاره به هدفگذاری دو کشور برای ارتقای مبادلات تجاری بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ایران و پاکستان دستیابی به حجم ۱۰ میلیارد دلار تجارت سالانه را هدف قرار دادهاند که بر مبنای آن، روزانه باید حدود یکهزار و ۸۰۰ تا دوهزار کامیون در مرزهای زمینی مشترک تردد کنند. تحقق این هدف مستلزم تحولی اساسی در زیرساختهای پایانههای مرزی است.
ضرورت نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و پاکستان پیش از کمیسیون بعدی
وی با اشاره موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و پاکستان یادآور شد: موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور از دیگر موضوعات مهم در دستور کار بیستودومین کمیسیون مشترک اقتصادی بود که بخش عمده آن جمعبندی و نهایی شده است. دو طرف توافق کردهاند ضمائم مربوط به کالاهایی که قرار است از تعرفههای گمرکی معاف شوند، هرچه سریعتر بررسی و نهایی شود.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: انتظار میرود این ضمائم تا پیش از برگزاری بیستوسومین نشست کمیسیون مشترک ایران و پاکستان نهایی گردد تا زمینه برقراری رژیم تجارت آزاد میان دو کشور فراهم شود.
به گزارش مهر، تفاهمنامه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز (سهشنبه ۲۵ شهریور) در پایان بیستودومین اجلاس دو روزه کمیسیون مشترک اقتصادی میان «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و «جام کمالخان» وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان به امضا رسید.
