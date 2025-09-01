اسامی وزنه برداران اعزامی به مسابقات جهانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، بهداد سلیمی سرمربی و کادرفنی تیم ملی بزرگسالان ایران لیست مردان وزنه‌بردار اعزامی به رقابت های جهانی ۲۰۲۵ فورده نروژ را اعلام کرد.

۱. عبدالله بیرانوند (دسته ۷۹ کیلوگرم)

۲. امیرمحمد رحمتی (دسته ۸۸ کیلوگرم)

۳. ایلیا صالحی پور (دسته ۸۸ کیلوگرم)

۴. علی عالی پور (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۵. علیرضا معینی (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۶. علیرضا نصیری (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۷. مهدی کرمی (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۸. ابوالفضل زارع (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۹. علی داودی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)

۱۰. آیت شریفی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)

رقابت های جهانی ۲۰۲۵ از ۱۰ مهر به میزبانی فورده نروژ آغاز می شود.