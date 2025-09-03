علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سطح لیگ وزنه‌برداری گفت: مسابقات لیگ امسال کیفیت خوبی داشت و تعداد تیم‌ها بیشتر شده بود. بازگشت تیم ذوب‌آهن، حضور سپاهان برای اولین‌بار و ورود گل‌گهر، نویدبخش رشد و پویایی بیشتر لیگ در سال‌های آینده است. حتی برخی تیم‌ها مانند ذوب‌آهن و سپاهان در هفته‌های پایانی لیگ جمع شدند که نشان‌دهنده علاقه و انگیزه بالاست. امیدوارم سال آینده هم لیگ با همین کیفیت برگزار شود.

وی در مورد عملکرد ملی‌پوشان در رکوردگیری تیم ملی وزنه‌برداری افزود: عملکرد بچه‌های تیم ملی در لیگ قابل قبول بود. برخی رکوردهای خوبی ثبت کردند؛ هرچند این به معنای رضایت کامل ما نیست. ما نسبت به تمرینات آن‌ها ارزیابی می‌کنیم و باید ظرف یک ماه آینده رکوردها افزایش یابد. به‌عنوان نمونه، علی داوودی در تمرینات ۲۰۱ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۵۰ کیلوگرم در دوضرب زده بود و عملکرد مطلوبی داشت. همچنین علیرضا نصیری و علی عالی‌پور نیز نشان دادند توانایی بالایی برای ارتقای رکوردهای خود دارند.

جباری خاطرنشان کرد: علیرضا نصیری باید هم در یک‌ضرب و هم دوضرب پیشرفت کند؛ زیرا توانایی‌هایش فراتر از رکوردهای فعلی است و می‌تواند در مسابقات جهانی رقابت نزدیکی با بهترین‌های دنیا داشته باشد. همچنین علی عالیپور و ابوالفضل زارع در تمرینات شرایط خوبی داشتند و می‌توانند شگفتی‌ساز باشند.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری ادامه داد: در دسته ۱۱۰ کیلوگرم سه وزنه‌بردار داریم؛ علیرضا نصیری، ابوالفضل زارع و مهدی کرمی که از بین آن‌ها دو نفر اعزام خواهند شد. روز گذشته لیست نهایی ده نفره تیم را به فدراسیون جهانی ارسال کردیم و ترکیب قطعی تا بیستم شهریور مشخص خواهد شد. تیم امسال ترکیبی از وزنه‌برداران جوان و باتجربه است و همین موضوع باعث می‌شود ریسک بالاتری داشته باشیم اما استعدادهای فراوانی در ترکیب وجود دارد.

جباری با اشاره به جوان بودن ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری برای مسابقات جهانی گفت: میانگین سنی تیم ۲۲ سال و سه ماه است، در حالی‌که میانگین پارسال ۲۲ سال و ۱۰ ماه بود. این یعنی تیم حدود هفت ماه جوان‌تر شده است. در ترکیب فعلی، نفراتی مانند ایلیا صالحی‌پور ۱۹ ساله، امیرمحمد رحمتی ۱۸ ساله، علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع ۱۹ ساله حضور دارند. تنها نفرات باتجربه ما علی داوودی با ۲۶ سال و مهدی کرمی با ۲۴ سال هستند.

وی افزود: البته برخی ملی‌پوشان با مصدومیت‌های قدیمی روبه‌رو هستند. مهدی کرمی تا یک ماه پیش بدن آماده‌ای داشت اما در اردوی چالوس مصدوم شد. زارع نیز از ناحیه دستش آسیب مزمن دارد و به همین دلیل نتوانست در لیگ شرکت کند. در فوق‌سنگین هم دو وزنه‌بردار خوب داریم که باید با وزنه‌برداران ارمنستان و بحرین رقابت کنند.

جباری تأکید کرد: برخی از وزنه‌برداران ما سال گذشته حضور در مسابقات جهانی را تجربه کردند و در مسابقات جوانان جهان هم وزنه زدند. امیدوارم در مسابقات جهانی نروژ بتوانند رکوردهای خوبی ثبت کنند. ما در دسته ۹۴ علی عالی پور و علیرضا معینی را داریم که می‌توان روی مدال آوری آن‌ها حساب کنیم. در ۱۱۰ کیلوگرم علیرضا نصیری و مهدی کرمی، ابوالفضل زارع باتجربه را داریم. در این دسته‌های وزنی پیش بینی مدال داریم. البته در وزن ۷۹ کیلوگرم هم عبدالله بیرانوند هم به رکوردهای خوبی رسیده بود اما او هم یک مصدومیت قدیمی دارد و حتی در این مسابقات به رکوردهای تمرینی خودش هم نرسیده بود، در صورتی که در تمرینات در یک ضرب به ۱۶۱ کیلوگرم هم رسیده بود.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری عنوان کرد: رقبای اصلی ایران در قهرمانی جهان تیم‌های ارمنستان، قزاقستان و چین هستند. تیم چین حتی با ترکیب ناقص هم خطرناک است. تیم‌های کلمبیا و چند کشور دیگر هم با ترکیب کامل شرکت می‌کنند. با این حال، ترکیب ایران از پتانسیل بالایی برخوردار است و امیدواریم بچه‌ها با دست پر به کشور بازگردند.

وی گفت: بهداد سلیمی در جلسه کمیته فنی فدراسیون به صورت آنلاین حضور داشت و هماهنگی‌های لازم انجام شده است. مشکلی برای او پیش آمد که نتوانست حضور پیدا کند و حتی در لیگ هم حضور نداشت اما برنامه‌ریزی‌ها انجام‌شده، هدف ما کسب بهترین نتایج در مسابقات جهانی است. بچه‌ها هم با انگیزه بالا و تلاش مضاعف آماده این رقابت بزرگ می‌شوند.