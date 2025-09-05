علی عالی پور ملیپوش وزنهبرداری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکردش در مسابقات لیگ و رکوردشکنی در دسته ۹۴ کیلوگرم در دوضرب گفت: در مسابقات لیگ در دوضرب موفق شدم وزنه ۲۲۲ کیلوگرم را به نام خود ثبت کنم. رکورد فعلی جهان در دوضرب این دسته ۲۲۱ کیلوگرم است، البته در یک ضرب از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی هستم و به همین خاطر وزنه بالای سرم قرار نمیگرفت. به دلیل درد زیاد نمیتوانستم وزنهها را نگه دارم.
وی گفت: البته تا مسابقات جهانی هنوز چند هفتهای باقی مانده و تا آن زمان فرصت ریکاوری دارم و قطعاً در زمان برگزاری مسابقات شرایط بهتری خواهم داشت. در یک ضرب وزنه ۱۷۹ و ۱۷۶ را به زمین انداختم و امیدوارم تا مسابقات جهانی بتوانم این وزنهها را در یک ضرب هم به ثبت برسانم تا بتوانم در مجموع مدال خوبی کسب کنم. اگر در مسابقات جهانی بدنم آماده باشد قطعاً در دوضرب باز هم میتوانم رکوردشکنی کنم.
وزنهبردار دسته ۹۴ کیلوگرم گفت: البته در مسابقات جهانی باید ببینم حریفان هم چه وزنههایی میزنند، اگر آنها هم به دنبال رکوردشکنی باشند من تلاش میکنم باز هم بتوانم رکورد تمرینی خودم را تکرار کنم. اما اگر شرایط آنها طوری باشد که به دنبال رکوردشکنی نباشند من هم طبق برنامه کاردفنی جلو میروم. در هر صورت هدفم کسب مدال جهانی است و امیدوارم در این دوره از مسابقات به آن برسم.
وی در مورد حضور در مسابقات جهانی نروژ گفت: با توجه به تغییر اوزان در مسابقات جهانی حریفان زیاد شدند، اکثراً یا به یک وزن بالاتر رفتند یا یک وزن پایینتر آمدند. در دسته وزنی ۹۴ کیلوگرم هم وزنهبرداران زیادی حضور دارند، البته با توجه به همین تغییر اوزان از حریفان شناخت زیادی نداریم. البته برخی از حریفان سرشناس هستند و از همین حالا مشخص است که چه رکوردهایی میزنند. فکر کنم عملکردم در مسابقات جهانی نروژ بهتر از مسابقات جهانی بحرین سال گذشته باشد چون تجربه بیشتری کسب کردم و در مسابقات قهرمانی آسیا هم شرکت کردم. امیدوارم در مسابقات جهانی با قدرت کامل روی صحنه میرویم و به کسب مدال خوشبین هستم.
عالی پور در مورد سطح کیفی مسابقات لیگ برتر وزنهبرداری گفت: به نظرم در دسته ۹۴ کیلوگرم مسابقات لیگ تفاوت زیادی با مسابقات جهانی نداشت، چون معینی دیگر وزنهبرداری دسته ۹۴ کیلوگرم وزنههای خوبی در یک ضرب زد. او در یک ضرب وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را بالای سر برد که رکورد جهان هم بود. کمتر کسی میتواند در یک ضرب چنین وزنههای بزند. البته در دوضرب کمی ضعیف عمل کرد اما تا مسابقات جهانی هنوز زمان داریم و قطعاً بهتر خواهد شد. امیدوارم در مسابقات جهانی هر دو بتوانیم به مدال برسیم.
ملیپوش وزنهبرداری در مورد وضعیت قراردادهای وزنهبرداران گفت: نه متأسفانه قراردادهای ما نسبت به سایر رشتهها از جمله کشتی، والیبال و بسکتبال خیلی پایین است در صورتی که رشته ما المپیکی است و شرایط سخت خودش را هم دارد، اما متأسفانه قراردادها به شدت پایین است، البته قرار بود رقم قراردادها افزایش پیدا کند اما متأسفانه این اتفاق هم رخ نداد.
وی در پاسخ به این سوال که به مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی اعزام میشود یا خیر گفت: من در لیست اعزام به مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی هستم البته شرط حضور ما در این رقابتها، کسب مدال در مسابقات جهانی است. بین من و آقای معینی هر کس در جهانی به مدال برسد به بازیهای کشورهای اسلامی اعزام میشود. البته باز هم هنوز قطعی نیست و در نهایت کادر فنی تصمیم نهایی را میگیرد. برای بازیهای آسیایی هم رکوردگیری خواهد شد.
عالی پور تأکید کرد: امیدوارم بتوانم در مسابقات جهانی به مدال برسم تا در مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی هم شرکت کنم .۴۰ روز بین قهرمانی جهان و بازیهای کشوری اسلامی فاصله وجود دارد. بعد از قهرمانی جهان بلافاصله باید تمرینات خود را شروع کنیم و برای بازیهای کشورهای اسلامی آماده شویم.
نظر شما