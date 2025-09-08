آیت شریفی در گفتگو با مهر، درباره ثبت رکورد وزنه ۲۰۶ کیلوگرم در یک ضرب و ثبت رکورد ۲۵۴ کیلوگرم در دوضرب گفت: مدت زیادی است که در اردوی تیم ملی هستیم. خدا را شکر شرایط خیلی خوبی دارم و در لیگ هم با کمکهای بهداد سلیمی و کادر فنی توانستیم رکوردهای خوبی ثبت کنم. امیدوارم در مسابقات جهانی هم رکوردهای خوبی ثبت کنیم. البته در مسابقات لیگ ما هنوز به اوج آمادگی نرسیده بودیم و در اوج تمرین بودیم.
وی گفت: قطعاً در مسابقات جهانی به اوج آمادگی که کادر فنی مدنظرش هست میرسیم و بتوانیم وزنههای خوبی بزنیم. مجموع رکوردهای جهانی تقریباً همین رکوردهایی است که ما ثبت کردیم. با خداحافظی تالاخادزه سطح رقابتها کمی پایین آمده است، اما سال گذشته در مسابقات جهانی بحرین وزنهها در همین حد بود. امسال هم با وزنههایی که ما زدیم میتوانیم به مدال برسیم.
شریفی تأکید کرد: البته مسابقات قهرمانی جهان همیشه سنگین بوده است. باید ذهن و جسم وزنهبرداران از همه لحاظ برای زدن وزنه خوب آماده باشد. امیدوارم مدال طلا و نقره سنگین وزن نصیب وزنهبرداران ایران شود. البته دو حریف ارمنی و بحرینی در دسته فوق سنگین از حریفان جدی ما هستند، ولی وزنهبردار ارمنستانی بیشتر در یک ضرب خوب کار میکند و در دوضرب قدرت مانور ندارد. با توجه به اینکه من و علی داوودی هر دو در دوضرب وزنههای خوبی میزنیم، بنابراین میتوانیم در مجموع در مسابقات جهانی با یکدیگر رقابت کنیم.
ملیپوش دسته فوق سنگین در مورد سطح کیفی رقابتهای لیگ برتر وزنهبرداری گفت: من در لیگ امسال برای تیم مناطق نفت خیز وزنه زدم و شرایط نسبت به سال گذشته بهتر شده است اما ما هنوز انتظار داریم که بهتر از این هم شود. از آن جایی که در لیگ وزنهبرداری بیشتر تیمهای نظامی حضور پیدا میکنند و بازتاب آنچنانی برای جذب اسپانسر ندارد، به همین خاطر تیمهای خیلی خوب برای حضور در لیگ اعلام آمادگی نمیکنند.
وی گفت: البته با تلاشهای که رئیس فدراسیون انجام میدهد قطعاً در سالهای آینده شرایط لیگ بهتر خواهد شد. وزنهبرداری یک رشته المپیکی است و با توجه به رکوردی بودن شرایط سختی دارد و حضور در لیگ به لحاظ مالی میتواند کمک حال وزنهبرداران باشد اما متأسفانه این طور نیست. در حال حاضر قرارداد علی داوودی که دارنده مدال نقره المپیک است در لیگ برتر وزنهبرداری در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است. با توجه به این شرایط مبلغ قراردادهای ما که مدالهای کمتری دارد، بدون شک کمتر خواهد بود.
شریفی عنوان کرد: برخلاف سالهای گذشته نوسانات دلاری روی قراردادهای ما نیامده در حالی که در گذشته امثال بهداد سلیمی یا دیگر وزنهبرداران با همین ارقام قرارداد میبستند و الان باوجود اینکه زمان زیادی گذشته اما ما هم با همین ارقام قرارداد میبندیم و تفاوتی برای ما نکرده است.
ملیپوش وزنهبرداری در پاسخ به این سوال که در مدت زمان باقیمانده تا قهرمانی جهان میتواند افزایش رکوردی داشته باشد، تصریح کرد: صد در صد. ما با توان بدنی که الان داریم رکوردگیری کردیم و با گذشته و افزایش توان بدنی، رکوردهای ما هم ارتقا پیدا میکند. قطعاً با برنامهریزیهایی که کادر فنی انجام داده رکوردهای بهتری خواهیم زد.
