به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در حاشیه اجلاس شانگهای گفت: بالاخره برخی از این کشورها عضو شورای امنیت هستند؛ چین و روسیه بهعنوان دو عضو دائم شورای امنیت و پاکستان بهعنوان یک عضو غیردائم. طبیعتاً ما با این کشورها اشتراک مواضع داریم. هر سه کشور با فعالسازی مکانیسم اسنپبک و بازگشت قطعنامههای تحریمی شورای امنیت که پیشتر لغو شدهاند، مخالف هستند. این موضوع فرصت خوبی برای ما ایجاد میکند تا درباره این مسائل با آنها رایزنی کنیم و مواضع مشترک خود را تقویت نمائیم.
وی افزود: در بیانیه پایانی سران سازمان همکاری شانگهای نیز دو تا سه بند به این موضوعات اختصاص داده شده است که با پیشنهاد ما مورد تأیید قرار گرفته و امروز صادر خواهد شد. یکی از این بندها مربوط به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ از جمله حمله به تأسیسات هستهای که آن را مغایر با حقوق بینالملل اعلام کردهاند. این بند بسیار مهم است، زیرا در متن بیانیه بهصراحت نام رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا ذکر شده و این اقدام تجاوزکارانه بهطور مستقیم محکوم شده است. اهمیت این بند در این است که سران سازمان همکاری شانگهای بهصورت روشن موضع خود را در برابر چنین اقدامات خصمانهای اعلام کردهاند.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: بند دیگری که در بیانیه گنجانده شده مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. در این بند اعضا تأکید کردهاند که مفاد مربوط به این قطعنامه باید بهطور کامل و به نحو احسن اجرا شود و اجرای گزینشی آن پذیرفتنی نیست. این نکته دقیقاً به این معناست که اگر کشورهای اروپایی تعهدات خود را در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ انجام ندادهاند، نمیتوانند اکنون تنها یک بند، یعنی بند مربوط به مکانیسم اسنپبک، را بهصورت گزینشی انتخاب و اجرا کنند. این موضعگیری در حقیقت تأکیدی بر لزوم پایبندی همه طرفها به تمامی مفاد توافقات بینالمللی است و مانع سوءاستفاده برخی کشورها از قوانین به نفع خود میشود.
غریب آبادی گفت: در مجموع، این دو موضوع در بیانیه پایانی سران سازمان همکاری شانگهای مورد اشاره قرار گرفته و به نظر من از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که هم در محکومیت اقدامات خصمانه علیه ایران موضع صریح و قاطعی اتخاذ شده و هم در موضوع اجرای کامل و غیرگزینشی قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید جدی صورت گرفته است. این موارد میتواند در تحولات آینده و در عرصه دیپلماسی ایران نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه اظهار کرد: با این کاری که اروپاییها انجام داده و اخطاریه فعالسازی فرایند اسنپبک را ارسال کردهاند، ما به صراحت به آنها اعلام کردیم که این اقدام کاملاً غیرقانونی است و واقعاً هیچ مبنای حقوقی ندارد. اما متأسفانه سازمانهای بینالمللی در چارچوبهای سیاسی عمل میکنند. این اقدام را اروپاییها انجام دادهاند و ما هم از طریق وزارت امور خارجه، در چارچوب یک بیانیه، موضوع جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه بیان کردیم.
اگر مکانیسم ماشه فعال شود، واکنش متناسب نشان خواهیم داد
غریبآبادی افزود: البته اروپاییها میگویند که این یک فرایند ۲۰ تا ۳۰ روزه است. ما هم اعلام کردیم که امیدواریم اروپا از همین فرایند ۲۰ تا ۳۰ روزه که خودشان مطرح کردهاند، بهعنوان فرصتی برای اصلاح اشتباهی که انجام دادهاند استفاده کند، چرا که خودشان میدانند اگر به سمت بازگرداندن تحریمها بروند، طبیعتاً ایران موضع و واکنش متناسب با آن را اتخاذ خواهد کرد.
وی یادآور شد: در واقع این هم یک فرصت است که بهزعم آنها فقط برای ایران نیست، بلکه از نظر ما این فرصت برای خودشان نیز وجود دارد تا این اشتباه خود را اصلاح کنند.
