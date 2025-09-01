به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان ،در حاشیه نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر تیانجین چین، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، فیلدمارشال سید عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و وزرای فدرال نیز حضور داشتند.

نخست‌وزیر در این دیدار بار دیگر بر تعهد عمیق پاکستان به روابط تاریخی و برادرانه خود با کشور همسایه ایران تأکید کرد و بنیان‌های مستحکم این روابط را ریشه‌دار در تاریخ مشترک، میراث فرهنگی و باورهای دینی دانست. طرفین روند همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داده و از روند مثبت روابط ایران و پاکستان ابراز خرسندی کردند.

پزشکیان نیز از حمایت همیشگی پاکستان قدردانی کرد و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف و مورد علاقه تأکید نمود.

نخست‌وزیر پاکستان با اشاره به سفر رئیس‌جمهور ایران به پاکستان در آگوست ۲۰۲۵، این سفر را بسیار سودمند و مؤثر در تقویت بیش‌تر روابط دو کشور دانست. وی افزود: مردم پاکستان از حضور اخیر رئیس‌جمهور ایران در کشورشان بسیار خرسند گشتند.

شهباز شریف همچنین بر اهمیت تقویت هرچه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور دوست تأکید کرد و بار دیگر همبستگی تزلزل‌ناپذیر پاکستان با مردم و دولت ایران را مورد تأکید قرار داد. او همچنین تعهد پاکستان به صلح منطقه‌ای را تکرار نمود و گفت تنها راهکار واقعی برای کاهش تنش و برقراری ثبات، گفت‌وگو و دیپلماسی است.

رئیس‌جمهور ایران نیز مراتب تأسف خود را از جان باختن و خسارت‌های سنگین ناشی از سیلاب‌های اخیر در بخش‌های مختلف پاکستان ابراز داشت و تأکید کرد که دولت و ملت ایران در این شرایط دشوار در کنار پاکستان ایستاده‌ است.