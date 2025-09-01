مسکو: رویکرد ایران درباره همکاری با آژانس همچنان «بسیار مسئولانه» است

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» بر تداوم رویکرد مسئولانه ایران درباره همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد.
اولیانوف در واکنش به اظهارات محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی درباره حضور دو بازرس آژانس بینالمللی در ایران و نظارت بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، نوشت: ایران همچنان در قبال همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رویکردی بسیار مسئولانه نشان میدهد. اقدامات تحریکآمیز تروئیکای اروپایی (E۳) با به اصطلاح «اسنپبک»، هنوز این (رویکرد) را تغییر نداده است.
اسلامی که به همراه رئیسجمهور و به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین به سر میبرد، در گفتوگو با صداوسیما درباره بازرسی اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی از فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر گفت: همکاری با آژانس یک بحث در حال پیگیری، بر اساس قانون مجلس است. بحث نظارت آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، در دستور کار بود که با اجازه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این نظارت انجام شد. دو بازرس آمدند و بر این فرایند نظارت کردند و رفتند.
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به «تروئیکای اروپایی» پنجشنبه هفته گذشته در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام کردند که مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران را فعال میکنند تا تحریمهای سازمان ملل علیه ایران دوباره برقرار شود.
براساس این نامه که رویترز مدعی رؤیت آن شد، این سه کشور در بیانیهای به شورای امنیت اعلام کردند که «تصمیم گرفتهاند تا پیش از آنکه توانایی بازگرداندن تحریمها علیه تهران را در اواسط اکتبر از دست بدهد، مکانیسم اسنپبک علیه ایران را فعال کنند.»
رویترز در ادامه به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که روسیه و چین پیش نویس قطعنامهای را برای ارائه به شورای امنیت با هدف تمدید توافق هستهای با ایران به مدت ۶ ماه دیگر آماده میکنند. در این پیش نویس از طرفهای مربوطه خواسته شده فوراً مذاکرات هستهای را از سر بگیرند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعلان غیرقانونی سه کشور اروپایی به شورای امنیت در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ در بیانیهای این اقدام را محکوم کرد.
