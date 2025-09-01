فرماندار قم از مصدومان سانحه ورزشکاران چهارمحال و بختیاری عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی شامگاه دوشنبه با حضور در یکی از مراکز درمانی این شهر، از ورزشکاران تیم والیبال چهارمحال و بختیاری که در سانحه رانندگی دچار آسیب شده بودند، عیادت کرد.

وی در این بازدید ضمن گفت‌وگو با مصدومان و خانواده‌های آنان، از نزدیک در جریان روند رسیدگی‌های پزشکی قرار گرفت و بر تسریع خدمات درمانی و رفاهی به حادثه‌دیدگان تأکید کرد.

بقایی همچنین دستور داد هماهنگی‌های لازم از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان قم برای تأمین اقلام ضروری و فراهم‌سازی وسیله نقلیه مناسب به منظور بازگشت این ورزشکاران و همراهانشان به شهر خود انجام گیرد.

بر اساس اعلام مسئولان درمانی، حال عمومی تمامی مصدومان رضایت‌بخش گزارش شده و ورزشکاران پس از دریافت خدمات لازم، بیمارستان را ترک خواهند کرد.

فرماندار قم در ادامه با برقراری تماس تلفنی با فرماندار شهرستان لردگان، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت سلامت اعضای تیم والیبال، بر آمادگی استان قم برای ارائه هرگونه کمک و همکاری در رسیدگی به وضعیت این ورزشکاران و همراهان آنان تأکید کرد.

این سانحه رانندگی صبح امروز در مسیر جاده‌ای منتهی به قم رخ داد که خوشبختانه با اقدام سریع اورژانس و انتقال مصدومان به بیمارستان، از بروز آسیب‌های جدی جلوگیری شد.