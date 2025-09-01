  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۹

واژگونی پژو ۴۰۵ حامل اتباع افغان در محور شهرضا – آباده ۱۰ مصدوم داشت

واژگونی پژو ۴۰۵ حامل اتباع افغان در محور شهرضا – آباده ۱۰ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل اتباع افغان در محور شهرضا – آباده خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ ساعت ۶ و ۵۲ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۰ محور شهرضا – آباده به مرکز اورژانس گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: این خودرو حامل اتباع افغان بود که در پی واژگونی ۱۰ سرنشین مرد در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال دچار مصدومیت شدند.

وی با اشاره به اعزام چهار واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه، گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.

کد خبر 6576420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها