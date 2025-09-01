واژگونی پژو ۴۰۵ حامل اتباع افغان در محور شهرضا – آباده ۱۰ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ ساعت ۶ و ۵۲ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۰ محور شهرضا – آباده به مرکز اورژانس گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: این خودرو حامل اتباع افغان بود که در پی واژگونی ۱۰ سرنشین مرد در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال دچار مصدومیت شدند.

وی با اشاره به اعزام چهار واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه، گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.