تصادف زنجیره‌ای ۶ خودرو در بندرگز

بندرگز-سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: تصادف زنجیره‌ای در محور بندرگز به کردکوی هفت نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر دوشنبه گزارش تصادف ۶ خودروی سواری شامل چهار دستگاه پراید، یک دستگاه دنا و یک دستگاه تیوولی در محور بندرگز به کردکوی، ۲۰۰ متر بعداز پلیس راه نوکنده از طریق اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه نوکنده شهرستان بندرگز با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: این حادثه که منجر به مصدومیت هشت نفر شد امدادگران به همراه عوامل اورژانس بعد از درمان سرپایی یک مصدوم، هفت مصدوم دیگر را بعد از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان انتقال دادند.

