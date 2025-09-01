کیم با قطار راهی چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یونهاپ کره جنوبی گزارش داده که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی بعدازظهر امروز، به منظور شرکت در رژه نظامی روز پیروزی در هشتادمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم و مقاومت پکن برابر تجاوز ژاپن، با قطار پیونگ‌یانگ را به مقصد پکن ترک کرده است.

این سفر نادر، نخستین رهبر کره شمالی برای حضور در یک رویداد دیپلماتیک چندجانبه مهم محسوب می‌شود. یونهاپ نوشته است که انتظار می‌رود کیم فردا به پکن برسد.

رهبر کره شمالی به دعوت شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین قرار است در کنار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نظاره‌گر رژه نظامی به مناسبت سالروز تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم باشد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نیز که به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای راهی تیانجین چین شده است، در رژه روز پیروزی حضور خواهد داشت.