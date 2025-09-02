  1. بین الملل
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

رهبر کره شمالی با قطار ضدگلوله خود وارد پکن شد+ فیلم

رهبر کره شمالی به منظور حضور در مراسم رژه «روز پیروزی»، با قطار خاص خود وارد پایتخت چین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی که با قطار ویژه خود پیونگ‌یانگ را به مقصد پکن جهت حضور در مراسم رژه «روز پیروزی» ترک کرده بود، وارد پکن، پایتخت چین شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

راشاتودی نوشته است که «کیم جونگ اون با "سان‌شاین / آفتاب"، قطار ضد گلوله خود، وارد پکن شد. رهبر کره شمالی در کنار شیء و پوتین در رژه روز پیروزی شرکت می‌کند.»

رهبر کره شمالی به دعوت شیء جین‌پینگ، رئیس جمهور چین به مناسبت سالروز تسلیم رسمی ژاپن در جنگ جهانی دوم و مقاومت چین برابر تجاوز این کشور راهی پکن شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نیز که به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای راهی تیانجین چین شده است و در این اجلاس دو روزه شرکت کرد، فردا در رژه روز پیروزی حضور خواهد داشت.

