۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۵

بازدید رهبر کره شمالی از یک کارخانه جدید تولید موشک پیش از سفر به چین

رهبر کره شمالی در آستانه سفر نادر به چین به منظور حضور در مراسم رژه روز پیروزی، از کارخانه موشک‌سازی جدید بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در آستانه سفر به چین به منظور حضور در مراسم رژه روز پیروزی در سالروز پایان جنگ جهانی دوم، از یک کارخانه جدید تولید موشک بالستیک بازدید کرد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز اعلام کرد که کیم از یک «خط تولید موشک ترکیبی تازه افتتاح‌شده در یک شرکت مهمات‌سازی بزرگ» بازدید و سه طرح «بلندمدت» برای تولید موشک و افزایش بودجه توسعه تسلیحات را تایید کرده است‌؛ نشانه‌ای مبنی بر اینکه او بدون نیت و قصدی برای مذاکره بر سر کاهش تولید تسلیحات به مذاکرات دیپلماتیک روانه خواهد شد.

هم چین و هم کره شمالی پیش‌تر تایید کرده‌اند که کیم برای نخستین بار در ۶ سال اخیر با هدف شرکت در مراسم رژه هشتادمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم و مقاومت چین برابر تجاوز ژاپن، به پکن سفر خواهد کرد.

این مراسم که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و همچنین ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌ای وی نیز در آن شرکت می‌کنند، روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

