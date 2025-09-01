دریافت 8 MB
کد خبر 6576714
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

سلام نظامی ملی پوشان فوتبال ایران پیش از شروع دیدار مقابل هند

سلام نظامی ملی پوشان فوتبال ایران پیش از شروع دیدار مقابل هند

سلام نظامی تیم ملی ایران در شروع مسابقه با هند در کافا ۲۰۲۵ را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید