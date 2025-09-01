دریافت 8 MB کد خبر 6576714 https://mehrnews.com/x38V9G ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴ کد خبر 6576714 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴ سلام نظامی ملی پوشان فوتبال ایران پیش از شروع دیدار مقابل هند سلام نظامی تیم ملی ایران در شروع مسابقه با هند در کافا ۲۰۲۵ را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ترکیب تیم ملی فوتبال مقابل هند اعلام شد؛ محک جدی برای نفرات متفاوت تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر هند در نیمه اول؛ سردرگم به دنبال توپ! حمایت فیفا از تورنمنت آسیای مرکزی؛ ایران و ازبکستان قدرتهای فینالیست! امتیازهای امیدوارکننده تنیس روی میز ایران از مسابقات «فیدر چک» قوانین سختگیرانه پیاتزا برای بازیکنان تیم ملی والیبال برچسبها تیم ملی فوتبال ایران تورنمنت فوتبال کافا فوتبال هندوستان
