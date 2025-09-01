امتیازهای امیدوارکننده تنیس روی میز ایران از مسابقات «فیدر چک»

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت های تنیس روی میز فیدر چک در حالی شامگاه یکشنبه (۹ شهریور) در بخش انفرادی و دوبل بسته شد که نمایندگان ایران در این دو بخش مدال آور شدند.

نوشاد عالمیان که بدون شکست تا فینال پیش رفته بود، در این مرحله برابر «هارمیت دسای» از هند پیروز شد و به مدال طلا دست یافت. پیش از آن هم در بخش دوبل، ترکیب نوشاد و نیما عالمیان برگزارکننده دیدار فینال بودند که با شکست برابر ترکیب «یوتو آبه» و «سوتا نودا» از ژاپن و کسب عنوان نایب قهرمانی همراه بود.

این دو مدال و عملکردی که برادران عالمیان برای تصاحب آنها داشتند، منجر به کسب امتیازات قابل توجهی شد. نوشاد عالمیان به واسطه قهرمانی در دیدارهای انفرادی، صاحب ۱۲۵ امتیاز شد و تیم دوبل ایران هم به ۹۰ امتیاز دست یافت.

کسب این امتیازات قطعا در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی محاسبه خواهد شد و به بهبود وضعیت نوشاد عالمیان و تیم دوبل او و برادرش کمک می کند.

نوشاد عالمیان در حال حاضر جایگاه ۱۰۶ جهان را در اختیار دارد. این جایگاه هفته پیش و به واسطه ۲۹ پله صعود برای او به دست آمد. در حالیکه نوشاد عالمیان پیش از این در جمع ۱۰۰ بازیکن برتر جهان قرار داشت اما به خاطر سقوط های متوالی، جایگاهش در رنکینگ جهانی سه رقمی شد. به نظر می رسد به لطف مجموع امتیازی که او در چک به دست آورد، بتواند در رنکینگ جهانی جدید مجدد رتبه دو رقمی به دست بیاورد.

نیما عالمیان در رده بندی اخیر با ۲۱ پله صعود در جایگاه ۱۸۰ ایستاد. او که در مرحله یک هشتم فیدر چک حذف شد نیز به طور حتم در رده بندی جدید جایگاهی بهتر تصاحب خواهد کرد.

بنیامین فرجی دیگر نماینده ایران در رقابت های فیدر چک بود که در مرحله یک هشتم توسط نوشاد عالمیان حذف شد. جایگاه فرجی هم در رده بندی جدید بهبود پیدا خواهد کرد. او در رده بندی اخیر جایگاه ۱۴۵ را در اختیار گرفت.