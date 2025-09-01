اتفاقی که قلعه نویی را عصبانی کرد؛ افسوس هندی ها از گل نزدن به ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و هند از ساعت ۱۵:۳۰ در گروه B تورنمنت کافا در حالی با پیروزی 3 بر صفر شاگردان امیر قلعه‌نویی به‌ پایان رسید که عملکرد فنی ملی پوشان چندان چشمگیر نبود.

* حدود هزار طرفدار ایرانی در ورزشگاه حصار مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان حضور داشتند تا به تشویق ملی پوشان بپردازد. در بی آنها کری بین هواداران استقلال و پرسپولیس هم مشهود بود تا این تیم ها را تشویق کنند.

* امیر قلعه نویی در نیمه اول روی صندلی نشسته بود اما عملکرد ضعیف ملی پوشان باعث شد تا او نیمه دوم کنار زمین بایستد و تیمش را هدایت کند.

* هنگام ورود علیرضا جهانبخش به داخل زمین قلعه نویی از او خواست هرچه سریعتر وارد میدان شود و جدیت لازم را برای بستن بازوبند کاپیتانی داشته باشد.

* تیم ملی هند در دقایق پایانی صاحب موقعیت گلزنی شد اما از دست رفتن این ضدحمله آه و افسوس نیمکت نشینان را به همراه داشت.

* الین دینگا مربی دروازه بان ها بارها از روی نیمکت بلند سو و پیام نیازمند را تشویق کرد.

* اشتباهات فردی کنعانی‌زادگان باعث اعتراض قلعه نویی در دو مقطع مختلف شد.