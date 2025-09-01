  1. ورزش
اتفاقی که قلعه نویی را عصبانی کرد؛ افسوس هندی ها از گل نزدن به ایران!

تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی مقابل هند توانست صعود خود به مرحله بعدی رقابت های کافا را قطعی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و هند از ساعت ۱۵:۳۰ در گروه B تورنمنت کافا در حالی با پیروزی 3 بر صفر شاگردان امیر قلعه‌نویی به‌ پایان رسید که عملکرد فنی ملی پوشان چندان چشمگیر نبود.

* حدود هزار طرفدار ایرانی در ورزشگاه حصار مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان حضور داشتند تا به تشویق ملی پوشان بپردازد. در بی آنها کری بین هواداران استقلال و پرسپولیس هم مشهود بود تا این تیم ها را تشویق کنند.

* امیر قلعه نویی در نیمه اول روی صندلی نشسته بود اما عملکرد ضعیف ملی پوشان باعث شد تا او نیمه دوم کنار زمین بایستد و تیمش را هدایت کند.

* هنگام ورود علیرضا جهانبخش به داخل زمین قلعه نویی از او خواست هرچه سریعتر وارد میدان شود و جدیت لازم را برای بستن بازوبند کاپیتانی داشته باشد.

* تیم ملی هند در دقایق پایانی صاحب موقعیت گلزنی شد اما از دست رفتن این ضدحمله آه و افسوس نیمکت نشینان را به همراه داشت.

* الین دینگا مربی دروازه بان ها بارها از روی نیمکت بلند سو و پیام نیازمند را تشویق کرد.

* اشتباهات فردی کنعانی‌زادگان باعث اعتراض قلعه نویی در دو مقطع مختلف شد.

