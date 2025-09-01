تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر هند در نیمه اول؛ سردرگم به دنبال توپ!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار مرحله گروهی تورنمنت کافا از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه (۱۰ شهریور) در شهر دوشنبه تاجیکستان به مصاف تیم هند رفت که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب متفاوت و غیبت تاثیرگذارها

پیام نیازمند، رامین رضاییان، محمدحسین کنعانی‌زادگان، امین حزباوی، محمد نادری، مهدی هاشم نژاد، روزبه چشمی، مهران احمدی، امید نورافکن، امیرحسین حسین‌زاده و مجید علیاری.

آشفتگی و بی برنامگی در شروع بازی

ملی پوشان کشورمان که با پیراهن سفید برابر قرمزپوشان هند به میدان رفتند، از همان ابتدای بازی تلاش کردند با گردش سریع توپ به دروازه حریف برسند اما همین عجله باعث شد تمرکز و انسجام تیم نادیده گرفته شود و تا ۲۰ دقیقه ابتدایی خطری روی دروازه هند ایجاد نکنند. در این دقایق آشفتگی و بی برنامگی مهمترین ویژگی تیم ملی بود که ثمری برای سفیدپوشان نداشت.

حرکت انفرادی هاشم نژاد بی ثمر شد

در دقیقه ۲۱ این بازی مهدی هاشم نژاد از سمت راست نفوذی را روی دروازه هند انجام داد و پس از عبور از چند بازیکن حریف سمت راست دروازه از داخل محوطه شش قدم به توپ ضربه زد اما گلر هندی ها به خوبی زاویه را بست و اجازه نداد توپ وارد دروازه شود.

چشم هند به ضدحملات

با وجود این که اکثر زمان نیمه اول توپ و زمین در اختیار ملی پوشان کشورمان بود اما هندی ها هم برای رسیدن به دروازه پیام نیازمند چشم به ضد حملات داشتند و چند بار هم این کار را انجام دادند اما آنها هم مثل ایران برنامه و رمقی برای گل زدن نداشتند تا نیمه اول این دیدار سرد و کسل کننده با تساوی بدون گل به پایان برسد.