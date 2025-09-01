به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال کشورمان امروز ششمین روز اردوی آمادگی خود برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی جهان در دوحه را سپری خواهد کرد.

مردان والیبال ایران در مدت حضور خود در این اردو دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی مصر و قطر برگزار کردند و در هر دو دیدار روبرتو پیاتزا تقریبا تمامی بازیکنان را به زمین مسابقه فرستاد و سه بازیکن را استراحت داد.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی پوشان کشورمان صبح امروز (دوشنبه ۱۰ شهریور) استراحت دارند و در نوبت عصر یک جلسه تمرین سه ساعته ای را در کمپ تیم های ملی والیبال قطر واقع در فدراسیون والیبال این کشور در سالنی استاندارد و مجهز برگزار خواهند کرد و روز سه شنبه آخرین دیدار دوستانه خود را در دوحه برگزار خواهند کرد و برای دومین مرتبه به مصاف قطر خواهند رفت.

قوانین سفت و سخت پیاتزا برای ملی پوشان تمرکز آنها را در تمرینات بیش از پیش بالاتر برده و روند آماده سازی تیم را از لحاظ فنی، روحی و بدنی با سرعت بیشتر افزایش می دهد.

از قدغن کردن شیرینی در اردوی تیم ملی از بازیکنان تا کادر فنی و عدم استفاده تلفن همراه در هنگام غذا خوردن تا رعایت زمان بندی تمامی امور طبق برنامه نشان از حساسیت روبرتو برای ساختن تیمی در آوردگاه جهانی است که بتواند به دنیا ثابت کند که مستحق بالاترین رتبه های جهانی است و حرفی برای گفتن دارد و همچنان به عنوان یک قدرت والیبال دنیا می بایست به او احترام بگذارند.

ملی پوشان کشورمان علاوه بر برگزاری سومین دیدار دوستانه خود در روز سه شنبه مقابل قطر، روز پنجشنبه آخرین تمرین خود را در دوحه برگزار می کنند تا خود را برای سفری ۱۰ ساعته روز جمعه به مانیل محل برگزاری آخرین مرحله اردوی آمادگی خود برای قهرمانی جهانی و حضور در این رقابت‌ها آماده کنند.