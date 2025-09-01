  1. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

اسلوونی در صف پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی

در حالی که رئیس‌جمهور اسلوونی از سکوت اروپا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد کرد، وزیر خارجه این کشور گفت اسلوونی در حال بررسی پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه تل‌آویو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه اسلوونی گفت: هر روز در غزه بر اثر بمباران و گرسنگی عمدی، معادل یک کلاس دانش‌ آموز جان خود را از دست می‌دهند.

«تانیا فاجون» در ادامه سخنانش افزود: ورود کمکهای حیاتی به‌ نوار غزه به صورت عمدی متوقف می ‌شود و خانواده ‌ها به طور کامل جلوی چشم جهان نابود می‌شوند.

وی تصریح کرد: صلح نیازمند عدالت است، به همین علت وزرای اسرائیلی را تحریم و تجارت سلاح با آن را ممنوع کردیم.

وزیر خارجه اسلوونی تأکید کرد: کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم و در مجمع عمومی سازمان ملل برای گسترش به رسمیت شناختن آن تلاش می‌ کنیم. در حال بررسی پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین ‌المللی دادگستری هستیم.

رئیس جمهور اسلوونی هم در اظهاراتی مشابه گفت: جهان در حال قضاوت در مورد عاملان قتل عام سربرنیتسا است، اما کسانی را می‌بینیم که از نسل‌کشی اسرائیل در غزه دفاع می‌کنند و آن را می‌پذیرند. جهان حمله ۷ اکتبر را محکوم کرد، اما در مورد ساکنان غزه هیچ اجماعی نمی‌بینیم.

وی افزود: سیاستمداران اتحادیه اروپا علیرغم اعلام رسمی قحطی در داخل و اطراف شهر غزه، اقدامی انجام نمی‌دهند. به نظر می‌رسد اروپا فراموش کرده است که حقوق بشر و کرامت در همه جای جهان اهمیت دارد.

رئیس جمهور اسلوونی همچنین تأکید کرد که از اعطای جایزه صلح نوبل به «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین های فلسطینی حمایت می کند.

