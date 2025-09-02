بلژیک: فلسطین را در نشست سازمان ملل به رسمیت می شناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «ماکسیم پروو»، وزیر امور خارجه بلژیک اعلام کرد که کشورش در نشست آینده سازمان ملل متحد، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و همزمان تحریمهای شدیدی را علیه دولت اسرائیل اعمال خواهد کرد.
وی گفت: تصمیم گرفتیم به اقدامات تعلیق همکاری اروپا با اسرائیل رأی مثبت بدهیم. این موضع بروکسل در ادامه روندی است که برخی کشورهای اروپایی در ماههای گذشته آغاز کردهاند.
اسپانیا، ایرلند و نروژ پیشتر بهطور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناخته بودند؛ اقدامی که خشم تلآویو را برانگیخت، اما با استقبال گسترده فلسطینیان و حامیان آنها در سطح بینالمللی روبهرو شد.
تحلیلگران میگویند پیوستن بلژیک به این جریان میتواند فشار سیاسی و دیپلماتیک بر اسرائیل را در اتحادیه اروپا افزایش دهد و به انزوای بیشتر تلآویو در صحنه بینالمللی منجر شود.
