  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷

آلمان: غزه باید بخشی از کشور فلسطین باشد

وزیر خارجه آلمان ضمن اعلام مخالفت با هر گونه کوچاندن اجباری یا مصادر اراضی فلسطینی‌ها در غزه یا کرانه باختری تأکید کرد که غزه باید بخشی از کشور آینده فلسطین در چارچوب راه‌حل دو دولتی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی تأکید کرد: وضعیت انسانی در غزه غم‌انگیز و عمیقاً نگران‌کننده است و این جنگ باید فوراً پایان یابد.

«یوهان وادفول» در ادامه افزود: ما هرگونه کوچاندن اجباری یا مصادره زمین‌های فلسطینیان در غزه یا کرانه باختری را کاملاً رد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: غزه باید بخشی از کشور آینده فلسطین در چارچوب راه‌حل دو دولتی باشد.

اظهارات وزیر خارجه آلمان در حالی است که وزارت امور خارجه این کشور بار دیگر اعلام کرد که تصمیم روشنی مبنی بر توقف ارسال سلاح‌های مرتبط با جنگ غزه به اسرائیل گرفته است.

