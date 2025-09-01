اعتصاب غذای پزشکان ایتالیایی برای حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ایتالیایی «nurse۲۴»، در ۲۸ آگوست، پزشکان، پرستاران، داروسازان و سایر کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در سراسر ایتالیا در یک روز روزه‌داری برای مبارزه با فاجعه انسانی جاری در نوار غزه شرکت کردند.

این تظاهرات که توسط شبکه #digiunogaza و کمپین "Teva? No thanks" برگزار شد، بیش از ۱۵۰۰۰ متخصص و بیش از ۵۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی را درگیر کرد.

اعتراضی خاموش اما جمعی، اعتصاب غذا برای غزه

این ابتکار که در ۲۹ جولای به عنوان یک مراسم انصراف از یک وعده حداقل و اعتصاب غذا در توسکانی آغاز شد، به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت.

روز ۲۸ آگوست شاهد بسیج‌های خودجوش در سراسر ایتالیا بود ، از بیمارستان‌های بزرگی مانند پلی‌کلینیکو اومبرتو اول در رم، سن ماتئو در پاویا و مولینت در تورین گرفته تا مناطق حاشیه‌ای مانند جزیره کاپرایا.

در امیلیا-رومانیا، حدود ۵۰۰۰ نفر از تمام مقامات بهداشتی منطقه، در بیش از ۱۰۰ شهرداری، ثبت نام کردند. آنها به جای اینکه بدون مهر به غذاخوری بروند، از خودشان به تنهایی یا در گروه‌هایی از متخصصان مراقبت‌های بهداشتی عکس گرفتند که پلاکاردهایی با عنوان «روزه گرفتن علیه نسل‌کشی در غزه» در دست داشتند.

سکوت بی‌طرفی نیست: سکوت در طول یک نسل‌کشی، همدستی در جرم است. و حرفه مراقبت‌های بهداشتی ایتالیا تصمیم گرفته است که سکوت نکند