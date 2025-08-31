تظاهرات ۱۰ هزار نفری حمایت از فلسطین در فرانکفورت آلمان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «میدل ایست مانیتور»، هزاران نفر در شهر فرانکفورت آلمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تجمع بزرگی را برگزار کردند که علیرغم تلاش‌های اولیه مقامات برای ممنوعیت آن، با شکوه برگزار شد.

بر اساس اعلام این رسانه، تظاهرات «اتحاد برای غزه - نسل‌کشی را همین حالا متوقف کنید!» در منطقه شرقی فرانکفورت آغاز شد و سپس به سمت مرکز شهر حرکت کرد و حدود ۱۰ هزار نفر را به خود جذب کرد یعنی ۲ برابر شرکت‌کننده‌ای که برگزارکنندگان انتظار آن را داشتند. معترضان، حمایت دولت آلمان از اشغالگران صهیونیست را محکوم کردند و شعارهایی مانند «آلمان تأمین مالی می‌کند، اسرائیل بمباران می‌کند» سر دادند.

آنها خواستار تحریم تسلیحاتی و پایان همکاری نظامی آلمان با صهیونیست‌های اشغالگر و همچنین دسترسی فوری بشردوستانه به غزه شدند.

برخی از تظاهرکنندگان پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که خواستار تحریم این رژیم بود، در حالی که برخی دیگر پلاکاردهایی را نشان می‌دادند که روی آنها نوشته شده بود: رویتان را برنگردانید. صدایتان را بلند کنید.