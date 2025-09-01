  1. ورزش
حسین نژاد امشب در اردوی تیم فوتبال امید

با اعلام فدراسیون فوتبال، محمدجواد حسین نژاد امشب خود را به اردوی تیم امید خواهد رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال امید ایران که برای برگزاری اردوی متصل به مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال در دوبی حضور داشت، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) دوبی را به سمت ابوظبی، شهر برگزاری این مسابقات ترک کرد.

اعضای تیم امید پس از رسیدن به ابوظبی مورد استقبال دهقانی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی و اعضای سفارت قرار گرفتند.

نخستین تمرین تیم امید نیز امروز در ابوظبی برگزار شد.

همه بازیکنان به غیر از محمدجواد حسین‌نژاد در تمرین حضور داشتند. قرار است حسین‌نژاد، لژیونر کشورمان امشب به اردوی تیم ملی اضافه شود.

تیم امید چهارشنبه از ساعت ۱۸ به وقت ایران در نخستین بازی مقدماتی زیر ۲۳ سال به مصاف هنگ‌کنگ می‌رود.

