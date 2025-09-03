  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

پیروی پُر گل تیم فوتبال امید مقابل هنگ کنگ

تیم فوتبال امید ایران در اولین بازی خود در مقدماتی جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال مقابل هنگ کنگ به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و هنگ کنگ در اولین بازی مرحله گروهی خود در مقدماتی جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور و به میزبانی کشور امارات رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با برتری ۴ بر صفر شاگردان امیدرضا روانخواه خاتمه یافت.

این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید اما در نیمه دوم مهدی جعفری در دقیقه ۷۰ اولین گل بازی را به ثمر رساند و امیرمحمد رزاقی نیا در دقیقه ۷۳ دومین گل را وارد دروازه هنگ کنگ کرد.

کسری طاهری همچنین به ترتیب در دقایق ۸۷ و ۲+ ۹۰ تتوانست دو گل دیگر ایران را به ثمر برساند تا حساب کار ۴ بر صفر به سود کشورمان به پایان برسد.

تیم امید ایران ۱۵ شهریور در دومین بازی خود از ساعت ۱۸ به مصاف تیم امید گوام خواهد رفت.

