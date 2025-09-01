نورافکن: بازی در نیمه اول گره خورد؛ سخت است در همه پست ها بازی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن پس از برتری ۳ بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل هندوستان که در نیمه اول گره خورده و در نیمه دوم با برتری ۳ بر صفر تیم کشورمان تمام شد، اظهار داشت: در نیمه اول کار تا حدی گره خورد. هند خیلی دفاعی بازی کرده و از عقب زمین متمرکز شده بود. در بیست متر عقب زمین خود جمع شده بودند.

اما از دقیقه ۴۰ تا ۵۰ دیگر اصلا نمی‌توانستند کار را ادامه بدهند. ما هم از این فرصت استفاده کرده و توانستیم به گل برسیم. خدا را شکر توانستیم بدون گل خورده بازی را تمام کنیم. باید هم همین طور باشد و همه این را می‌دانیم. امیدوارم در فینال هم که حریف احتمالی ما ازبکستان است برنده شویم و سراغ فیفادی‌های بعدی برویم.

بازیکن تیم ملی درمورد اینکه این تیم در نیمه اول در بازیسازی موفق عمل نکرد، گفت: اتفاقا به نظر من در بازی‌سازی خوب بودیم اما ایجاد موقعیت‌مان مقداری کمتر بود که دلیل آن هم سبک بازی هند بود. البته قبول دارم که ما تیم ایران هستیم و باید بهتر از این کار کنیم. فکر می‌کنم می‌توانستیم با گل‌های بیشتری بازی را ببریم و امیدوارم مقابل تاجیکستان هم بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.

وی اضافه کرد: باور کنید فوتبال دیگر به این شکل نیست که از قبل بازی را ایران ۱۰ بر صفر یا ۱۱ بر صفر می‌برد. هند در نیمه اول خیلی سرسختانه دفاع می‌کرد و کار برای ما سخت شده بود. در بازی‌های بعدی هم تیم بهتر می‌شود. همانگونه که امروز نسبت به دیدار با افغانستان بهتر و هماهنگ‌تر بودیم‌. امیدوارم بتوانیم قهرمانی را کسب کنیم.

نورافکن در پایخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در باشگاه و تیم ملی آلترناتیو پست‌های مختلف بود و آیا این موضوع کارش را سخت نمی‌کند، گفت: واقعا کار سختی است مدام پست عوض کردن اما اگر هر بازیکن شرایط جسمانی و آمادگی ذهنی خوبی داشته باشد می‌تواند شرایط خود را حفظ کند. من هم سعی دارم در حد توانایی خودم و پتانسیل اسم تمام توان خود را برای تیم ملی بگذارم و می‌دانم کار سختی است.