کرملین از عدم توافق پوتین و ترامپ بر سر دیدار با زلنسکی خبر داد

یک مقام ارشد کاخ کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا بر سر دیدار با زلنسکی توافق ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، یوری اوشاکوف، مشاور امور خارجی کرملین، روز دوشنبه (۱۰ شهریور) اعلام کرد که میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او هیچ توافقی درباره برگزاری دیدار میان پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، یا برگزاری نشست سه‌جانبه صورت نگرفته است.

براساس گزارش این رسانه روسی اوشاکوف تاکید کرد: آنچه این روزها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، با واقعیت تطابق ندارد. بسیاری درباره نشست سه‌جانبه یا دیدار مستقیم میان پوتین و زلنسکی سخن می‌گویند، اما تا آنجا که اطلاع دارم، میان پوتین و ترامپ در این خصوص هیچ توافقی حاصل نشده است.

ترامپ نیز روز شنبه (۸ شهریور) در گفت‌وگو با پایگاه دیلی‌کالر اعلام کرد که یک نشست سه‌جانبه با رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین برگزار خواهد شد، اما در مورد دیدار دوجانبه مطمئن نیستم و شاید طرف‌ها آمادگی آن را نداشته باشند.

