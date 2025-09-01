به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «تاس»، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: کشورهای غربی با سوءاستفاده از نقش دلار در اقتصاد جهانی و اعمال فشار و تحریم، در تلاش برای حفظ سلطه خود بر جهان هستند و مانع از ظهور جهان چندقطبی میشوند.
به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: غرب همه تلاش خود را به کار میگیرد تا مانع از ظهور یک نظم چندقطبی جهانی شود و از این طریق سلطه تاریخی خود را حفظ کند.
وی افزود: غرب به جای مذاکره و رقابت منصفانه، به تهدید، فشار و تحریم متوسل میشود.
لاوروف در ادامه اظهار داشت: غرب از نقش دلار در امور جهانی سوءاستفاده میکند و جنگهای تعرفهای علیه دیگر کشورها به راه میاندازد و تمام این اقدامات هیچ ارتباطی با دفاع از حقوق مشروع غرب در اقتصاد و سیاست جهانی ندارد و صرفاً وسیلهای برای سرکوب رقبای آنهاست.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین تأکید کرد که اکنون برای همه روشن است که این رقبای جهانی نه تنها قویتر شدهاند، بلکه در بسیاری زمینهها از غرب تاریخی پیشی گرفتهاند.
