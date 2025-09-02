یمن: سکوت جامعه جهانی، اسرائیل را به جنگ افروزی در منطقه ترغیب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه یمن در نامه‌هایی به سازمان ملل متحد، شورای امنیت و اتحادیه اروپا و سایر نهادهای بین‌المللی، حمله رژیم صهیونیستی به «دولت تغییر و سازندگی» و اعضای آن را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه یمن در این نامه‌ها تأکید کرده است که حمله بزدلانه و خائنانه هفته گذشته اسرائیل، رئیس و اعضای این دولت را هدف قرار داده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که سکوت جامعه جهانی در برابر این اقدام، اسرائیل را به تشدید تنش‌های خطرناک در منطقه ترغیب کرده است.

این وزارتخانه از جامعه جهانی خواسته است تا رژیم صهیونیستی را وادار به تبعیت از قانون بین‌الملل کند و به سیاست معافیت این رژیم از مجازات پایان دهد.

همچنین بر موضع ثابت یمن در حمایت از مردم غزه تأکید و خاطرنشان شده که پس از ناتوانی جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی در غزه، این موضع دولت صنعا در هماهنگی با حقوق بین الملل است.

وزارت امور خارجه یمن در پایان اعلام کرد که دولت تغییر و سازندگی این کشور به وظایف خود در چارچوب امور جاری و ارائه خدمات به مردم یمن ادامه خواهد داد.

رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه صنعا را هدف قرار داد که در جریان آن «احمد غالب ناصر الرهوی»، نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی به همراه تعدادی از وزیران همراه وی به شهادت رسیدند.

به دنبال این اقدام، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای، این اقدام را «جنایت جنگی و تجاوز صهیونیستی بزدلانه» خواند و تأکید کرد: روزهای سیاهی در انتظار رژیم صهیونیستی و اشغالگران است و خون شهدای یمن هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند.