«لاپید»: پیروزی مجدد نتانیاهو در انتخابات به معنی پایان «اسرائیل» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که پیروزی مجدد ائتلاف بنیامین نتانیاهو در انتخابات آتی به معنی پایان این رژیم خواهد بود.

وی افزود: ما در برابر یک فرصت برای نجات هستیم. اگر اقدام نکنیم دیگر چیزی برای نجات دادن باقی نخواهد ماند. باید با فساد مبارزه شده و دادگاه‌ها تقویت شوند.

لاپید پیشتر نیز از کابینه نتانیاهو خواست به خاطر جان دادن کودکان در نوار غزه عذرخواهی کند.

وی اضافه کرد که این عذرخواهی به نفع رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی است چرا که جایگاه این رژیم به شدت تضعیف شده است.