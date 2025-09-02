  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۸

«لاپید»: پیروزی مجدد نتانیاهو در انتخابات به معنی پایان «اسرائیل» است

«لاپید»: پیروزی مجدد نتانیاهو در انتخابات به معنی پایان «اسرائیل» است

رئیس جریان معارض در اراضی اشغالی نسبت به تبعات سنگین پیروزی مجدد ائتلاف نتانیاهو در انتخابات آتی رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که پیروزی مجدد ائتلاف بنیامین نتانیاهو در انتخابات آتی به معنی پایان این رژیم خواهد بود.

وی افزود: ما در برابر یک فرصت برای نجات هستیم. اگر اقدام نکنیم دیگر چیزی برای نجات دادن باقی نخواهد ماند. باید با فساد مبارزه شده و دادگاه‌ها تقویت شوند.

لاپید پیشتر نیز از کابینه نتانیاهو خواست به خاطر جان دادن کودکان در نوار غزه عذرخواهی کند.

وی اضافه کرد که این عذرخواهی به نفع رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی است چرا که جایگاه این رژیم به شدت تضعیف شده است.

کد خبر 6577019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها