واکنش «لویدز لیست» به حمله موشکی یمن علیه کشتی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نشریه لویدز لیست که در حوزه امور دریایی فعالیت می‌کند گزارش داد، حمله موشکی علیه یک کشتی صهیونیستی نزدیک سواحل عربستان سعودی دورترین حمله دریایی نیروهای مسلح یمن از سمت شمال به شمار می‌رود.

نیروهای مسلح یمن شب گذشته در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن نفتکش اسرائیلی «اسکارلت رِی» در آب‌های شمال دریای سرخ خبر داد.

نیروهای مسلح یمن اضافه کرد که «این عملیات دریایی با یک فروند موشک بالستیک انجام شد و به فضل الهی، به طور مستقیم به این کشتی صهیونیستی اصابت کرد.»



در این بیانیه آمده است: ما از طریق ممانعت از تردد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سوی بنادر فلسطین اشغالی در حرکت هستند، همچنان به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهیم داد.