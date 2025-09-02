حیرت «Maritime Executive» از عملیات یمن هزار کیلومتر دورتر از این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سایت Maritime Executive فعال در حوزه امور دریایی گزارش داد که سیستم‌های شناسایی خودکار نشان می‌دهند کشتی صهیونیستی اسکارلت ری در نزدیکی سوال ینبع بوده و سیگنال‌های ناوبری آن از هفته‌ها قبل مختل شده بود.

در ادامه این گزارش آمده است، از ظهر روز یکشنبه گذشته هیچ سیگنالی از سمت این کشتی صهیونیستی مخابره نشده است.

سایت مذکور اذعان کرد، منطقه‌ای که کشتی مذکور در آن مورد اصابت قرار گرفت بیش از ۶۰۰ مایل دریایی یعنی هزار و ۱۱۱ کیلومتر دورتر از یمن است.

نیروهای مسلح یمن شب گذشته در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن نفتکش اسرائیلی «اسکارلت رِی» در آب‌های شمال دریای سرخ خبر داد.

نیروهای مسلح یمن اضافه کرد که «این عملیات دریایی با یک فروند موشک بالستیک انجام شد و به فضل الهی، به طور مستقیم به این کشتی صهیونیستی اصابت کرد.»



در این بیانیه آمده است: ما از طریق ممانعت از تردد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سوی بنادر فلسطین اشغالی در حرکت هستند، همچنان به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهیم داد.