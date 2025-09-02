جنبش نجباء: پنتاگون در ریخته شدن خون دولتمردان یمنی شریک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی نمایندگی نُجَباء عراق در ایران، جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به پایتخت یمن، تصریح کرد: ترور نخستوزیر و دولتمردان یمنی، یک جنایت شنیع داعشگونه و اعلان جنگ آشکار رژیم صهیونیستی علیه ملتهای منطقه است.
در ادامه این بیانیه آمده است: صنعا با پوشش حمایتی واشنگتن و برنامهریزی اتاقهای عملیات مشترک پنتاگون و رژیم اشغالگر، بمباران شد. خون شهدای والامقام به گامهای محور مقاومت در مسیر آزادسازی امت، سرعت خواهد بخشید.
جنبش نجباء در پایان ضمن فراخواندن تودههای مسلمان به موضعگیری قویتر علیه سازشکاری، بار دیگر اعلام کرد: در کنار مردم سرافراز و مقاومت دلیر یمن ایستادهایم.
