حملات رژیم «جولانی» علیه مسیحیان؛ کلیساها به آتش کشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع آگاه امروز سه شنبه اعلام کردند که رژیم تروریستی جولانی و باند تحت امر وی تلاش‌های بسیاری برای ممانعت از انعکاس گزارش‌های مربوط به جنایاتشان در سوریه به کار گرفتند.

آنها اضافه کردند: این جنایات به ویژه در شهر سویدا طی هفته‌های گذشته جنجال برانگیز شده است. دست کم شش کلیسا در جریان لشگرکشی تروریست‌های جولانی به این شهر و بیرون راندن هزاران خانواده مسیحی به آتش کشیده شده‌اند.

منابع مذکور تصریح کردند که این جنایات به لیست بلندبالای تجاوزات رژیم جولانی در سوریه اضافه می‌شود. تروریست‌ها در این کشور تنها علوی‌ها یا دروزی ها را هدف قرار نمی‌دهند بلکه مسیحیان نیز از دست حملات آنها در امان نیستند.

آنها بیان کردند که هدف رژیم جولانی تغییر ساختار جمعیتی در این مناطق است.