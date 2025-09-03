به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، الاخباریه سوریه گزارش داد که عناصر وابسته به رژیم تروریستی جولانی بار دیگر با نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد در حومه شرقی رقه درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، عناصر وابسته به جولانی مانع نفوذ نیروهای قسد به منطقه المغله در حومه شرقی رقه از طریق رود فرات شدند.

چند روز قبل نیز گزارش شده بود که درگیری و حملات متقابل میان ۲ طرف در محور روستای تل ماعز در حومه حلب سوریه ادامه پیدا کرده است.

شبکه الاخباریه سوریه اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک (قسد) با موشک و آتش سنگین تل ماعز را هدف قرار دادند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون درگیری‌های داخلی در این کشور آرام نشده و ثبات امنیتی و سیاسی محقق نشده است.