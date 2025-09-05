جدیدترین موضع گیری وزیر خارجه مصر درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر و اسعد الشیبانی، وزیر خارجه جولانی در حاشیه نشست‌های وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره، با یکدیگر دیدار کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، در این دیدار درباره تحولات وضعیت سوریه رایزنی شد.

عبدالعاطی بر حمایت مصر از یکپارچگی و حاکمیت کشور سوریه و نهادهای دولتی آن تاکید کرد.

وی همچنین به اهمیت دستیابی به راه حل سیاسی جامع که ثبات سوریه و منطقه را تقویت می ‌کند، اشاره کرد.

وزیر خارجه مصر همچنین تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را محکوم کرد.

عبدالعاطی همچنین احترام به حاکمیت سوریه، یکپارچگی و تمامیت ارضی آن را ضروری دانست.