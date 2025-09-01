  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

انفجار در شهر حلب سوریه

رسانه‌های سوریه از شنیده شدن صدای انفجار در شهر حلب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار با منبع ناشناس در شهر حلب سوریه خبر داده و اعلام کردند که تحقیقات برای کشف علت این انفجار آغاز شده است.

خبرنگار الاخباریه سپس گزارش داد که صدای انفجار در حلب به علت اقدام تیم‌های مهندسی ارتش سوریه به منفجر کردن بمب‌های به جانده مانده از جنگ بوده است.

رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن تروریست‌های تحریرالشام در این کشور همچنان به حملات هوایی و تجاوز و اشغالگری در سوریه ادامه می‌دهد و این در حالی است که رژیم جولانی بارها اعلام کرده که قصد تقابل و تنش آفرینی علیه تل آویو را ندارد.

