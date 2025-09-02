رایزنی برای برگزاری جایزه مصطفی (ص) در سایر کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر صالحی رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) در نشست خبری که امروز ۱۱ شهریور ماه در محل بنیاد مصطفی برگزار شد، اظهار کرد: مصطفی (ص) براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ خورشیدی) پایه‌گذاری شد و پس از آن، نهادی برای مدیریت و اجرای این رویداد تشکیل شد. این بنیاد از سال ۱۳۹۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) ضمن اشاره به اینکه بر اساس تصمیمات بنیاد، هر برگزیده این جایزه مبلغ ۵۰۰ هزار دلار دریافت می‌کند و در صورت انتخاب دو نفر، مجموع جایزه به یک میلیون دلار می‌رسد، گفت: گاهی این مبلغ بین سه نفر به صورت مشترک تقسیم می‌شود. نکته قابل توجه این است که تأمین منابع مالی جایزه از بودجه دولتی صورت نمی‌گیرد و هزینه‌ها تنها از طریق مشارکت و حمایت مردم و پیروان پیامبر اعظم (ص) تأمین می‌شود.

به گفته صالحی تاکنون پنج دوره از این جایزه برگزار شده و ۱۹ دانشمند برجسته از کشورهای مختلف جهان برگزیده شده‌اند که ۱۷ نفر مرد و ۲ نفر زن هستند. این برگزیدگان از کشورهای مختلفی مانند ترکیه، ایران، سنگاپور، بنگلادش، هند، لبنان و اردن انتخاب شده‌اند.

وی ضمن بیان این مطلب که برگزیدگان در دو دسته «مقیم» و «غیرمقیم» قرار دارند، گفت: دسته اول شامل دانشمندانی است که در کشورهای اسلامی زندگی و فعالیت می‌کنند و دسته دوم شامل دانشمندان مسلمان ساکن کشورهای غیر اسلامی است. ششمین دوره این جایزه نیز ان‌شاءالله در آستانه هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد.

رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) همچنین از افزودن بخش «دانشمند جوان» به مجموعه جوایز خبر داد و افزود: این بخش با وقف جایزه توسط دو برگزیده پیشین، آقای فرخزاد و آقای شاهین، ایجاد شده است. این وقف امکان می‌دهد هر دوره تعدادی از دانشمندان جوان که از طریق فرآیند دقیق انتخاب می‌شوند، شناسایی و جوایزی با مبلغ کمتر به آن‌ها تعلق گیرد.

صالحی همچنین درباره حوزه‌های علمی برگزیدگان گفت: در پنج دوره گذشته، پژوهشگرانی از رشته‌های مختلفی مانند علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی، نانو، زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات انتخاب شده‌اند. مهم‌ترین معیار انتخاب، دستیابی به دستاوردهایی است که تأثیر ملموس و مثبتی بر بهبود کیفیت زندگی بشر داشته باشد.

وی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم این جایزه، ایجاد بستری مؤثر برای تبادل دانش و تجربه میان دانشمندان جهان اسلام، چه مقیم و چه غیرمقیم است که می‌تواند به توسعه مرزهای دانش در جوامع بشری و کشورهای مسلمان کمک کند.

صالحی درباره جایگاه جهانی این جایزه گفت: جایزه مصطفی در سطح بین‌المللی از احترام بالایی برخوردار است و فرآیند انتخاب برگزیدگان آن بسیار دقیق و علمی بوده و مبتنی بر شاخص‌های معتبر علمی انجام می‌شود.

او همچنین افزود: منابع مالی این جایزه از طریق حمایت خیرین و شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود و بر اساس مصوبات مجلس، شرکت‌ها می‌توانند در زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشارکت کنند که این موضوع نقش مهمی در پیشرفت علم و تحقیقات دارد. هیئت‌مدیره جایزه مدیریت آن را برعهده دارد و مدیرعامل بنیاد نیز در کنار تیم فعالیت می‌کند.

صالحی در پایان گفت: امکان برگزاری این رویداد در دیگر کشورهای اسلامی نیز وجود دارد و امیدواریم در آینده بتوانیم این جایزه را در پایتخت‌های دیگر جهان اسلام نیز برگزار کنیم. با چند کشور بالقوه در این زمینه مذاکره شده است و کشورهای اطراف آمادگی خود را اعلام کردند. این مسیر بسته نیست و رایزنی‌ها در این زمینه ادامه دارد.