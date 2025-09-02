آغاز هفته جایزه مصطفی(ص) از ۱۵ شهریور؛ تهران میزبان دانشمندان ۳۰ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری‌نیا مدیرعامل بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) در نشست خبری ششمین دوره اعطای جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص) که امروز ۱۱ شهریورماه در محل بنیاد مصطفی برگزار شد، جزئیات برگزاری ششمین دوره جایزه را تشریح کرد و گفت: این رویداد از شنبه ۱۵ شهریور آغاز و تا پنجشنبه ۱۹ شهریور در تهران ادامه خواهد داشت و میزبان جمعی از دانشمندان، فناوران و دانشجویان از ایران و دیگر کشورها است که فرصتی استثنایی برای تعاملات علمی و شبکه‌سازی میان نخبگان فراهم می‌کند. در این رویداد بیش از ۱۰۰ مهمان از ۳۰ کشور اسلامی حضور خواهند داشت.

صفاری‌نیا افزود: مراسم افتتاحیه در روز شنبه با اهدای نخستین «مدال دانشمند جوان» برگزار می‌شود؛ این جایزه ویژه پژوهشگران زیر ۴۰ سال است که در حوزه علمی خود دستاورد برجسته‌ای داشته‌اند و تأمین مالی آن از محل وقف علمی دو برگزیده پیشین، آقایان شاهین و فرخزاد انجام شده است.

وی ادامه داد: در روز یکشنبه ۱۶ شهریور، برنامه‌های دانشگاهی و نشست تبادل فناوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد که اساتید، دانشجویان و مهمانان داخلی و خارجی می‌توانند به صورت آزاد در نشست‌های تخصصی، کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها شرکت کنند.

به گفته صفاری‌نیا، زبان تمامی برنامه‌های روز ۱۶ شهریور انگلیسی خواهد بود و پنل‌هایی چون «مهاجرت نخبگان تا گردش نخبگان در جهان اسلام»، «دروازه فناوری‌های آینده» و «پزشکی آینده و مهندسی» برگزار می‌شود.

مدیرعامل بنیاد مصطفی همچنین از برپایی «کافه‌های علم» با حضور برگزیدگان جایزه خبر داد و گفت: این کافه‌ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین در استان‌های اصفهان، خوزستان و زنجان برگزار خواهند شد. در تهران، پروفسور محمت تونر، دکتر وهاب میررکنی و پروفسور محمد خواجه‌نصیرالدین تجارب و فعالیت‌های خود را به اشتراک خواهند گذاشت.

وی به نشست‌های روایت‌گری علم و فناوری، رقابت‌های علمی و بازدید مهمانان از مراکز فناوری از جمله «پارک فناوری پردیس» نیز اشاره کرد و افزود: تلاش شده علاوه بر برنامه‌های علمی، امکان آشنایی مهمانان خارجی با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری ایران نیز فراهم شود.